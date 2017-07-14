Рубль подорожал к доллару и евро на 17 июля — ЦБ РФ

Москва, , 13:51 — REGNUM Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на выходные и понедельник, 17 июля, говорится в сообщении регулятора.

Доллар США опустился к рублю на 30,3 копейки и составил 59,8806 рубля. Евро подешевел на 45,42 копейки — до 68,3597 рубля.

Бивалютная корзина подешевела по сравнению с показателем на 14 июля на 37,10 копейки и составила 63,6962 рубля.

На 14 июля официальные курсы ЦБ РФ составляли 60,18 рубля за американскую валюту и 68,81 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 44 и 63 копейки соответственно.

В ходе торгов 14 июля российский рубль стабилизировался около 60 за доллар. Утром 14 июля рубль торговался слегка ниже 60 рублей, по 59,80−59,90 рубля.

Помогли стабилизироваться национальной валюте как внешние факторы, так и внутренние, считают эксперты. Фундаментальным внешним аргументом в пользу рубля стал отчет американского ФРС за полгода, который Конгрессу представила Дж.Йеллен.

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