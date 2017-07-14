Правительство России готово посадить Зауралье на финансовую иглу

Курган, , 13:50 — REGNUM Правительством утверждены предельные уровни софинансирования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по субъектам Российской Федерации. Менее всего на федеральную помощь может рассчитывать ЯНАО, а Зауралье готовы обеспечить 93% помощью.

В Уральском федеральном округе, по мнению правительства, менее всего нуждается в бюджетной поддержке Ямало-Ненецкий округ — 14%. Тюменской области необходима помощь на 22%, в Ханты-Мансийском — на 30%, Свердловской области — на 67%, Челябинской области — на 81%. Более всего нуждается в федеральной финансовой поддержке Курганская область — 93%.

В целом по стране самый меньший уровень софинансирования определен для Москвы — 5%.

Предусматривается также возможность установления уровня софинансирования из федерального бюджета с превышением предельного уровня, определённого в соответствии с пунктом 13 правил, но не более 99%.

Напомним, постановлением правительства от 24 декабря 2016 года №1472 внесены изменения в порядок формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации.

Отныне субсидии региональным бюджетам предоставляются в соответствии с перечнем приоритетных направлений, по которым софинансируются расходные обязательства субъектов Федерации и муниципальных образований за счёт средств федерального бюджета.

Постановлением была утверждена и методика определения предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов Федерации из федерального бюджета. Предел рассчитывается, исходя из уровня расчётной бюджетной обеспеченности субъектов Федерации. Данная методика будет применяться с января 2018 года.

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