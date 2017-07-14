Лакокрасочные производства Tikkurila переезжают из Петербурга в Ленобласть

Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Финская компания Tikkurila разместит завод по производству лакокрасочных изделий на территории индустриального парка Greenstate в Ломоносовском районе Ленинградской области. Объем инвестиций в новый проект составит порядка 35 млн евро. Об этом сегодня, 14 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Компания переводит свои предприятия из Петербурга в Ленинградскую область. Проектные работы уже начались, старт строительства запланирован на следующий год, ввод в эксплуатацию — в течение 2020 года», — сообщил корреспонденту агентства источник.

Ожидается, что завод займет 7 га площади индустриального парка. Предприятие будет выпускать до 30 млн литров промышленных и декоративных красок. Годовая производственная мощность завода составит 30 млн литров, в будущем мощность может быть увеличена.

По данным пресс-службы компании, новая площадка будет включать в себя Центр исследований, разработок и инноваций (RDI), а также вместительные склады сырья и готовой продукции с прямым выходом на железную дорогу. Ожидается, что это позволит повысить конкурентоспособность Tikkurila. Участок в Ленобласти был выбран в связи с оптимальностью логистики. Представители компании надеются на сохранение персонала, работающего на предприятиях Петербурга.

«Администрация области оказывает содействие инвестору. Проект находится на сопровождении Агентства экономического развития. Помимо этого, компания может претендовать на получение налоговых льгот в соответствии с региональным законодательством», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Финская компания «Тиккурила» — лидер по производству лакокрасочной продукции на Севере Европы. Производственные мощности структуры расположены в 9 странах. На предприятиях работает свыше 3 тыс. сотрудников. Tikkurila начала экспортировать свои краски с 1970-х годов, тогда еще в Советский Союз. В 1995 году компания открыла в Санкт-Петербурге первый завод по производству красок «западного типа». На сегодняшний день имеет три завода в Петербурге и один в Старом Осколе.

Отметим, в индустриальном парке Greenstate, расположенном рядом с Петербургом, размещаются такие крупные предприятия, как «Сименс Технологии Газовых Турбин», «Пит Продукт», SMC Pneumatik.

Добавим, Финляндия является третьим по величине торговым партнёром Ленобласти. В данный момент на территории региона работает около 400 финских предприятий, в том числе имеющие собственные производства (Atria, Nokian Tyres и Valio).