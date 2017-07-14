Подмосковье готовится к отопительному сезону с опережением графика

Красногорск, , 13:39 — REGNUM Подготовка жилищно-коммунального комплекса Московской области к отопительному периоду 2017−2018 гг. ведется с опережением графика: так, она превышает норму на 10%. Об этом сегодня, 14 июля, заявил зампред правительства области Дмитрий Пестов, сообщили в облправительстве.

«По состоянию на июль готовность объектов ЖКХ Московской области к осенне-зимнему сезону составляет 40% при плановом показателе в 30%», — отметил он.

«По всем показателям отмечается опережение графика подготовки к зиме. Уже сформировано 72% от годового запаса жидкого резервного топлива, готовность тепловых, водопроводных и канализационных сетей составляет порядка 36%, котельных — 33%», — привел цифры Пестов.

Напомним, к началу осенне-зимнего периода 2017−2018 гг. необходимо подготовить более 2,4 тыс. котельных, около 11 тыс. км теплосетей, 16 тыс. км водопроводных сетей, 12 тыс. км канализационных сетей, более 600 канализационных насосных станций.

Все работы по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду запланировано завершить до 15 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон 2016−2017 гг. в Московской области прошел без серьезных сбоев и завершился чуть позднее намеченного срока — во второй декаде мая. Продлить отопительный сезон было решено из-за холодов в мае. В середине мае в области были зафиксированы заморозки до — 3, — 5 градусов.

Читайте также: Отопительный сезон в Подмосковье завершится в первой декаде мая