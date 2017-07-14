ГД во II чтении приняла бюджетное правило, ликвидирующее Резервный фонд

Москва, , 13:24 — REGNUM Законопроект о новом бюджетном правиле Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ был разработан Минфином и внесен в Госдуму правительством. По словам ведомства, новое бюджетное правило необходимо для того, чтобы снизить зависимость федерального бюджета от цен на сырье.

По предложению Минфина, предельный объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году не может превышать сумму нефтегазовых доходов. При этом сумма таких доходов рассчитываться исходя из базовой цены на нефть и газ, прогнозируемого курса рубля к доллару, а также прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема расходов на обслуживание госдолга.

Согласно законопроекту, базовая цена на нефть при расчете федерального бюджета на 2017 год составит 40 долларов за баррель. С 2018 года цена на нефть должна ежегодно индексироваться на 2%.

В случае если реальные цена на нефть будут выше, дополнительные доходы будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В первоначальной версии законопроекта правительство предлагало направлять допдоходы в Резервный фонд. Минфин планировал фактически отказаться от ФНБ. Для этого ведомство планировало отменить действующую сегодня нормативную величину Резервного фонда (7% ВВП), по достижении которой средства должны направляться в ФНБ, что позволило бы использовать все средства ФНБ для пополнения Резервного фонда.

Однако такая норма вызвала много вопросов у депутатов и Счетной палаты. Так, например, глава профильного комитета Андрей Макаров отмечал, что отказаться от ФНБ нельзя, так как его основная задача ФНБ — обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян и обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда.

В связи с этим, документ ко второму чтению предлагает объединить два фонда на базе ФНБ. Новый фонд займется сбалансированностью страховой пенсионной системы, финансированием дефицита федерального бюджета, а также софинансированием добровольных пенсионных накоплений. Предполагается, что Резервный фонд войдет в ФНБ до 1 февраля 2018 года.