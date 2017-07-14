Стадион «Фишт» в Сочи отдадут в руки госкомпании

Краснодар, , 13:23 — REGNUM Стадиону «Фишт», построенному к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи в 2013 году, нашли ответственного за содержание и эксплуатацию. Этим, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, займётся государственная компания.

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Согласно распоряжению, подписанному губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, государственное бюджетное учреждение, которое планируется создать в крае, будет носить тоже имя, что и спортивная арена — «Фишт».

"Основными функциями организации станут эксплуатация и содержание одноименного стадиона, а также проведение матчей чемпионата мира-2018 и популяризация футбола», — уточнили в краевой администрации.

Учредителем госкомпании назначено министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие стадиона «Фишт» после реконструкции состоялось 28 марта. Первый матч, который приняла спортивная арена олимпийской столицы, стал товарищеский матч сборных России и Бельгии. За встречей с трибун следили более 40 тысяч болельщиков, билеты на матч были выкуплены задолго до начала мероприятия. Игра закончилась вничью со счётом 3:3.

А уже в июне стадион принял матчи Кубка Конфедераций, который с большим успехом прошёл в России с 17 июня по 2 июля. Краснодарский край получил высокую оценку организации турнира. Однако, как отметил вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда во время заседания Координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу, которое провёл в Москве вице-премьер Виталий Мутко, успех Кубка Конфедераций всего лишь промежуточный экзамен.

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«Перед чемпионатом мира предстоит большая работа, потому что уровень Кубка Конфедераций несопоставим с мундиалем», — сказал Долуда.

В рамках ЧМ — с 14 июня по 15 июля 2018 года в Россию приедут 32 команды. В Сочи запланировано шесть матчей: четыре — в групповом этапе, а также 1/8 и ¼ финала. На Кубани планирует разместиться ряд ведущих футбольных сборных мира, среди которых команды Англии и Германии. Базы команд предусмотрены в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре.

В частности, в Анапе к мундиалю возводится две площадки — в станице Анапской, вторая — в поселке Витязево. На оба объекта получена проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу, определены подрядчики строительства.

Площадки будут соответствовать требованиям FIFA и высоким стандартам профессионального футбола. Например, в селе Витязево площадь футбольного поля с зоной разминки составляет 8214 кв. м. Вместимость трибун — 500 зрителей.

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