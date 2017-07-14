ГД ратифицировала протокол производство запатентованных лекарств внутри ВТО

Москва, , 13:20 — REGNUM Протокол, позволяющий членам Всемирной торговой организации (ВТО) использовать иностранный патент при создании лекарств для помощи другому государству, Госдума ратифицировала на пленарном заседании 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно протоколу, член ВТО, у которого нет возможностей производить лекарства, в случае чрезвычайной ситуации может попросить у другого члена ВТО поставку необходимого количества лекарства на свою территорию. В таком случае, страна-экспортер получает право выдавать принудительные лицензии на воспроизводство лекарств, запатентованных в другой стране. Такой механизм может использовать любой член ВТО, которому разрешено импортировать продукцию.

«Протокол имеет своей целью содействие развивающимся и наименее развитым странам в получении доступа к дорогостоящим лекарственным средствам. В первую очередь, для лечения эпидемий и в случае чрезвычайной ситуации», — объяснил в ходе пленарного заседания замминистра экономического развития Алексей Груздев.

Документ был принят Генсоветом ВТО в Женеве 6 декабря 2005 года. Он дополняет Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. По словам Груздева, к протоколу присоединились 115 из 160 членов ВТО, среди которых Европейский союз, США, Швейцария, Япония, Китай, Египет, Норвегия, Турция и другие.