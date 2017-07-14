Верховный суд РФ защитил чувашских чиновников от штрафов и наказания

Чебоксары, , 13:22 — REGNUM В серию прецедентов вылилось в Чувашии рядовое антимонопольное дело, которое может перевернуть историю административных взысканий в отношении чиновников. Точкой отсчёта стало дело бывшего главы Новочебоксарска Александра Сироткин, которого неожиданно привлекли к ответственности уже после сложения полномочий, более того — за документ, который был подписан в его отсутствие. В рамках данного дела в Чувашии было вынесено четыре судебных решения. Разбирательства дошли до Верховного суда России, который оправдал экс-чиновника и аннулировал все предыдущие судебные решения, заключив, что дело рассматривалось с нарушением правил подведомственности и поэтому «искажающим саму суть правосудия»: антимонопольщики не имели право наказывать, а данные суды судить. Право выносить решение имел только Арбитражный суд. Сироткин считает данный случай беспрецедентным для Чувашии и знаком для чиновников, дающим основания оспорить административные решения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Антимонопольное дело в отношении администрации Новочебоксарска было возбуждено в 2015 году за бездействие при организации услуг торговли и отдыха на территории парка культуры и отдыха «Ельниковская роща». Согласно материалам, опубликованным на сайте Верховного суда Чувашии, под бездействием УФАС подразумевало непроведение аукциона на право размещения нестационарных объектов, предусматривающего «равные конкурентные возможности» для участников, а также необоснованное предоставление «преимущественных условий» для автономного учреждения ПКиО «Ельниковская роща». Кроме того, незаконным антимонопольщики сочли передачу функций и полномочий подведомственному учреждению по созданию условий для обеспечения населения услугами досуга и отдыха.

«Раз юридическое лицо виновно, то нужно найти, кто виноват. УФАС посчитало, что виноват я, хотя на тот момент уже не работал главой администрации», — сказал Александр Сироткин.

В материалах суда отмечается, что постановлением заместителя руководителя УФАС от 3 июня 2016 года бывший глава администрации Новочебоксарска Александр Сироткин был привлечен к административной ответственности по ч.1 ч.14.9 КоАП РФ (действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции). И ему назначили 15 тыс. рублей штрафа.

По данному делу было вынесено пять судебных решений. Дважды — судом Новочебоксарска, дважды — Верховным судом Чувашии, которые то отменяли постановление УФАС, то оставляли его без изменений. Точку поставил Верховный суд России (копия постановления есть в ИА REGNUM), которому пришлось объяснять нормы федерального закона. Он отменил все принятые ранее судебные решения, пояснив, что данная статья КоАП, а также ряд других административных статей в области предпринимательской деятельности относятся к компетенции Арбитражного суда «независимо от кого, кем было совершено преступление».

ВС России пришёл к выводу, что дело рассмотрено должностным лицом УФАС «с нарушением правил подведомственности». А принятие решения судом, не уполномоченного на его рассмотрение, «является существенным (фундаментальным) нарушением, влияющим на исход дела и искажающим саму суть правосудия».

«Разрешение дела с нарушение правил подсудности (подведомственности) не отвечает и требованию справедливого правосудия, поскольку суд, не уполномоченный на рассмотрение того или иного конкретного дела, не является по смыслу части 1 статьи 46 и части 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации законным судом, а принятые в результате такого рассмотрения судебные акты не обеспечивают гарантии прав и свобод в сфере правосудия», — говорится, в частности, в решении Верховного суда России, оправдавшего Сироткина и постановившего прекратить производство по данному делу.

Александр Сироткин считает данный случай беспрецедентным по ряду обстоятельств. Во-первых, положение, «на основании которого проводился конкурс по размещению объектов торговли и на которое ссылались антимонопольщики», подписал исполняющий обязанности главы администрации — сам Сироткин в это время был в отпуске. Во-вторых, автономное учреждение «Ельниковская роща» проводило аукцион, когда он уже не работал главой администрации Новочебоксарска.

«Но самое главное даже не в сути процесса, а в решении Верховного суда России. Он установил, что в данном случае антимонопольная служба вообще не должна была составлять «административку» на должностное лицо, а должна была направить материалы в Арбитражный суд. То есть сложившаяся на территории Чувашской Республики практика противоречит действующему законодательству. Почему об этом не знал антимонопольный орган, почему не знали суды об этом? Вероятно, потому, что у нас никто на это внимания не обращал. При этом в Чувашии сплошь и рядом антимонопольный орган составляет административные дела на должностных лиц и штрафует их. И сейчас, на мой взгляд, создан прецедент, который позволить всем должностным лицам оспорить соответствующие решения и вернуть «штрафные» деньги из бюджета», — полагает бывший мэр Новочебоксарска.