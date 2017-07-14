В Саратовской области резко сократилось производство говядины, сыра, овощей

Саратов, , 13:18 — REGNUM В Саратовской области производство говядины и телятины в 2017 году по сравнению с первым полугодием 2016 года сократилось на 23,7%, а по показателям за июнь падение составило 51,2%. Такие данные предоставили ИА REGNUM в Саратовстате.

По информации Саратовстата, в производстве важнейших видов продукции падение зафиксировано также по молоку, сыру, хлебу и овощам. В июне 2017-го по сравнению с июнем 2016-го показатель по молоку упал на 19,2%, по итогам первого полугодия (по сравнению с тем же периодом в 2016-м) выпуск молока увеличился всего на 1%. Сыра в январе-июне 2017-го произведено меньше на 19,9%, по показателю за июнь — меньше на 13,6%.

По колбасным изделиям в первом полугодии 2017-го увеличение на 0,2%, а по данным на июнь — минус 1,5%. В январе — июне 2017-го производство овощей (кроме картофеля) снизилось на 8,8%, а по показателю на июнь — упало на 29,3%. Производство хлеба и хлебобулочных изделий (недлительного хранения) сократилось соответственно на 3,6% и на 8,9%.

На фоне этого падения в регионе резко выросло производство свинины: по сравнению с январем — июнем 2016-го — на 59,8%, а по сравнению с июнем 2016-го — на 90%. Масла сливочного произведено в 2017-м больше, чем в прошлом году — соответственно на 13% и 11,4%.

Отметим, что по данным статистики, цена 1 кг говядины на 10 июля составила 300 рублей, 1 кг свинины — 242 рубля.

Индекс промышленного производства по Саратовской области в январе-июне 2017 года по сравнению с январем-июнем 2016-го составил 4,2%, в июне 2017-го по сравнению с июнем 2016-го — 5,8%. Рост демонстрирует добыча полезных ископаемых. В первом полугодии — плюс 8,8%, добыча нефти — плюс 10,5%, природного газа — плюс 5,4%, а песка — на 22%, отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года Саратовский регион увеличил экспорт продуктов питания — с $214,7 млн в 2015 году до $225,3 млн в 2016-м. По данным комитета инвестиционной политики Саратовской области, по итогам 9 месяцев внешнеторговый оборот региона достиг $1,1 млрд. В товарной структуре экспорта главенствует химическая продукция и каучук — 49,9% от общего объема, на втором месте продовольствие — 23,6%, на третьем — машиностроительная продукция — 11,8%.

На заседании в правительстве РФ губернатор Саратовской области Валерий Радаев констатировал: «Важным моментом для регионам является импортозамещение говядины. Сохраняется актуальность развития свиноводства, которое на 163% закрывает потребность в свинине населения области».

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