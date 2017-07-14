Западная Европа может остаться без крупнейшего газового месторождения

Амстердам, , 13:00 — REGNUM На крупнейшем газовом месторождении в Западной Европе — Гронинген — могут запретить добычу. Дело в том, что в четверг, 13 июля, граждане Нидерландов, экологические и общественные организации подали около 20 исков в высший административный суд страны с требованием полностью запретить добычу голубого топлива, сообщает «Коммерсант».

Формально иски поданы к правительству Нидерландов. В большинстве своем истцы опасаются, что из-за продолжения добычи газа на этом месторождении может повториться землетрясение пятилетней давности.

В 2012 году здесь произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. Считается, что подземные толчки были вызваны тем, что в результате многолетней добычи сместились пласты. Так, с 2013 года газодобыча на месторождении сократилась на 60%, а оператор месторождения Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM, которым владеют Shell и ExxonMobil) заплатил компенсацию в размере 1 млрд евро. С 1 октября 2017 года планируется уменьшить добычу еще на 10% — до 21,6 млрд кубометров газа в год. Однако несмотря на уже принятые меры, подземные толчки здесь продолжаются.

В свою очередь, NAM тоже обратился в суд. Он хочет опротестовать решение правительства по поводу сокращения добычи до уровня в 21,6 млрд кубометров газа в год. Как отмечают в компании, такой объем газодобычи не отвечают стандартам безопасности, одобренным ранее. Из-за этих противоречий NAM находится в ситуации, когда он одновременно и должен продолжать добычу для обеспечения страны газом, и не получает гарантий от правительства том, что при этом не нарушит требования безопасности. По словам директора компании Геральда Шотмана, получается, что NAM становится на одну сторону с другими истцами, поскольку все они хотят получить ясный ответ по поводу безопасности.

Однако с такой позицией не согласен представляющий группу жителей Гронингена адвокат Нетте Крузенга. По его словам, компания-оператор месторождения заинтересована в максимальном увеличении производства. Правительство же не справляется со своей задачей по защите людей, уверен Крузенга.

Напомним, что месторождение Гронинген было открыто в 1959 году на голландской части шельфа Северного моря. Добыча началась спустя пару лет. Это месторождения на много лет вперед определило развитие газовой отрасли Нидерландов. Остаточные запасы газа здесь оцениваются в 2,7 трлн кубометров. Это месторождение обеспечивает 10% спроса на газ в Европе. Однако в результате вынужденного сокращения добычи теперь зимой Нидерланды становятся нетто-импортером.

По данным CBS за 2015 год производство газа в стране сократилось до рекордного низкого с 1970 года показателя. Падение добычи голубого топлива не могло не повлиять на доходы королевства. Так, если еще в 2013 году, когда Нидерланды обеспечили 50% добычи в ЕС, доходы страны составляли 15,4 млрд евро, то в 2015 году они упади до 5,3 млрд евро, писало ранее ИА REGNUM.

Эксперты отмечали, что в результате одновременного падения производства газа и роста потребления энергоносителя компенсировать разницу придутся покупкой СПГ или увеличением поставок из России. Кроме того, на фоне сокращения производства газа для Амстердама особо актуальным становится проект российского магистрального газопровода «Северный поток-2», в котором у британо-голландской Shell уже имеется 10%, обращал внимание замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. В 2016 году поставки «Газпрома» составили 4,2 млрд кубометров.

В то же время из-за уменьшения добычи газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении увеличились поставки «Газпрома» в европейские страны, в частности, в Германию, которая до этого активно закупала голландский газ. Годом ранее российская компания экспортировала в западные и северный страны Европы 154 млрд кубометров, что стало абсолютным рекордом.

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