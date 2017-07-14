В Казахстане за год в 2 раза вырос объем построенного по госпрограмме жилья

Астана, , 12:19 — REGNUM 240,2 тыс. квадратных метров жилья введено в Казахстане в эксплуатацию в первом полугодии 2017 года по государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер». Это в два раза больше, чем было введено в стране до начала действия программы, отчитался ее официальный оператор АО «Байтерек девелопмент».

«В этом году темпы строительства жилья по государственной программе по сравнению с 2016 годом выросли в два раза. Если в прошлом году за шесть месяцев было введено в эксплуатацию 128,8 тысяч квадратных метров жилья, то за аналогичный период 2017 года уже 240,2 тысяч квадратных метров», — сообщил заместитель председателя правления АО «Байтерек девелопмент» Тулеубек Ильясов.

Наилучшие результаты, по его словам, были зафиксированы в Южно-Казахстанской и Атырауской областях, где введено в эксплуатацию по 40,5 тыс. квадратных метров жилья или 672 и 677 квартир соответственно. На втором месте по результативности Западно-Казахстанская область, где в Уральске было построено 30,2 тыс. квадратных метров жилья или 504 квартиры. Далее идет Павлодарская область, где в рамках программы введено в эксплуатацию 28,2 тыс. квадратных метров, или 504 квартиры.

Напомним, одной из основных задач программы является переход с прямого финансирования строительства жилья на внебюджетное. Упор сделан на развитие рыночных отношений путем стимулирования частных застройщиков, а также развитие системы жилстройсбережений.

Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» была утверждена 31 декабря 2016 года. Жилищное строительство в Казахстане поддерживается государством с помощью тех или иных программ с 2005 года, при этом качество построенных по ним жилья является объектом постоянной критики.

Только в 2017 году стало известно о некачественном строительстве жилья по госпрограмме в городах Алма-Ата и Кустанай, а в прошлом, 2016 году, был зафиксирован один аварийный дом в городе Алма-Ата, случай с которым даже вызвал дискуссию в парламенте Казахстана:

«Мы неоднократно были свидетелями того, как въехавшие жители были разочарованы тем качеством строительства, теми квартирами, которые они получили. Дунет ветер — съезжает крыша, лестница отходит от лестничных площадок, через год появляются трещины в стенах. Каким образом подбирают застройщиков? Понятно, что те, кто соответствует тендерным процедурам. Но бывают случаи, когда какое-то ТОО каким-то образом выигрывает тендер, но на деле у него нет техники, и три человека в штате. Он берет себе на субподряд другого строителя. Таким образом строятся дома, а результат потом бывает очень плачевным», — обратилась депутат Снежанна Имашева к вице-министру национальной экономики Роману Скляру.

В 2015 году разрушающиеся дома, построенные по госпрограмме, были выявлены в городах Алма-Ата и Атырау, а в 2013 году — в Петропавловске.

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