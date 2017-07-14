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В Казахстане за год в 2 раза вырос объем построенного по госпрограмме жилья

Экономика

Очередная жилищная программа была утверждена в Казахстане 31 декабря 2016 года

Астана, 14 июля 2017, 12:19 — REGNUM  240,2 тыс. квадратных метров жилья введено в Казахстане в эксплуатацию в первом полугодии 2017 года по государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер». Это в два раза больше, чем было введено в стране до начала действия программы, отчитался ее официальный оператор АО «Байтерек девелопмент».

«В этом году темпы строительства жилья по государственной программе по сравнению с 2016 годом выросли в два раза. Если в прошлом году за шесть месяцев было введено в эксплуатацию 128,8 тысяч квадратных метров жилья, то за аналогичный период 2017 года уже 240,2 тысяч квадратных метров»,сообщил заместитель председателя правления АО «Байтерек девелопмент» Тулеубек Ильясов.

Наилучшие результаты, по его словам, были зафиксированы в Южно-Казахстанской и Атырауской областях, где введено в эксплуатацию по 40,5 тыс. квадратных метров жилья или 672 и 677 квартир соответственно. На втором месте по результативности Западно-Казахстанская область, где в Уральске было построено 30,2 тыс. квадратных метров жилья или 504 квартиры. Далее идет Павлодарская область, где в рамках программы введено в эксплуатацию 28,2 тыс. квадратных метров, или 504 квартиры.

Напомним, одной из основных задач программы является переход с прямого финансирования строительства жилья на внебюджетное. Упор сделан на развитие рыночных отношений путем стимулирования частных застройщиков, а также развитие системы жилстройсбережений.

Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» была утверждена 31 декабря 2016 года. Жилищное строительство в Казахстане поддерживается государством с помощью тех или иных программ с 2005 года, при этом качество построенных по ним жилья является объектом постоянной критики.

Только в 2017 году стало известно о некачественном строительстве жилья по госпрограмме в городах Алма-Ата и Кустанай, а в прошлом, 2016 году, был зафиксирован один аварийный дом в городе Алма-Ата, случай с которым даже вызвал дискуссию в парламенте Казахстана:

«Мы неоднократно были свидетелями того, как въехавшие жители были разочарованы тем качеством строительства, теми квартирами, которые они получили. Дунет ветер — съезжает крыша, лестница отходит от лестничных площадок, через год появляются трещины в стенах. Каким образом подбирают застройщиков? Понятно, что те, кто соответствует тендерным процедурам. Но бывают случаи, когда какое-то ТОО каким-то образом выигрывает тендер, но на деле у него нет техники, и три человека в штате. Он берет себе на субподряд другого строителя. Таким образом строятся дома, а результат потом бывает очень плачевным»,обратилась депутат Снежанна Имашева к вице-министру национальной экономики Роману Скляру.

В 2015 году разрушающиеся дома, построенные по госпрограмме, были выявлены в городах Алма-Ата и Атырау, а в 2013 году — в Петропавловске.

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Экономика Казахстана