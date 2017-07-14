Три проекта застройки: депутатов Казани собрали на внеочередное собрание

Казань, , 12:11 — REGNUM

Депутаты Казанской гордумы в рамках внеочередного собрания 14 июля утвердили карту зон градостроительных регламентов Правил застройки и землепользования по ряду площадок. Никаких других вопросов на внеочередном заседании не обсуждалось. Депутатов собрали для решения технических вопросов по трём участкам, спорных моментов не было, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Алексей Серов.

Первый вопрос повестки касался перезонирования участка, который ограничен красными линиями улиц Аделя Кутуя, Тулпар и проспекта Альберта Камалеева. По решению депутатов здесь за счёт уменьшения коммунально-складской зоны будет увеличена зона обслуживания населения.

По просьбе прихода Казанской Соборной мечети «Аль-Марджани» Казанского мухтасибата Централизованной религиозной организации за счёт уменьшения сельскохозяйственного участка будет увеличена площадка для строительства мечети. Участок площадью 2 002 кв. м расположен вдоль трассы М-7 в Советском районе Казани.

Последний вопрос касался двух участков общей площадью 58 586 кв. м на улице Портовая. Из коммунально-складской зоны они были переведены в зону многоэтажной жилой застройки в 6−20 этажей. Строить многоквартирный комплекс здесь планирует ООО «Центрстрой-К».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня на очередном заседании депутаты Казанской гордумы большинством голосов приняли поправки к местным градостроительным нормативам. Среди прочего они изменяют норму обеспеченности парковочными местами для жильцов квартир в строящихся домах.

По словам депутата Казанской гордумы Алексея Серова, новые поправки на 20% ухудшили общие нормативы для соципотечных домов. В число тех, кому изменены нормативы обеспеченности парковками, попали дома, строящиеся по программе переселения из аварийного и ветхого фонда, и дома, стоящие в непосредственной близости от метро.

Добавим, для жилых кварталов, групп домов и отдельных жилых зданий количество парковок определят из нормы — одно место на 53 кв. м общей площади квартиры. Это меньше, чем средняя площадь однокомнатной квартиры — 37 кв. м.

Читайте также: «Для соципотечных домов Казани нормативы по парковкам ухудшены на 20%»

Напомним, также в связи со вступлением в силу большого пакета изменений к нормативам градостроительного проектирования Казани изменился порядок оформления разрешения на строительство. Новая редакция местных нормативов вступила в силу с 1 июля.

Также читайте: Разрешение по старым правилам: застройщикам Казани дали время

Те застройщики, которые утвердили проектную документацию по объекту капстроительства до вступления норм в силу, смогут получить разрешение на его строительство по старым правилам до 31 декабря 2017 года. Но только в случае, если разработка документации была на основании градостроительного плана участка.

Если же проект планировалось реализовать в границах исторического поселения в составе городского округа, то срок увеличивается до 1 июля 2018 года.