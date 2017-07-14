Острый вопрос: Новгородским школам нужно 54 новых автобуса

Великий Новгород, , 12:08 — REGNUM Вопрос нехватки школьных автобусов — «действительно острый» для Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, эту проблему перед временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Никитиным подняли жители и Шимского, и Чудовского районов.

Директор школы в деревне Трегубово (Чудовский район) сообщила, что в образовательном учреждении есть четыре автобуса, два из которых исчерпали 10-летний ресурс эксплуатации. Андрей Никитин отметил, что новгородские учебные заведения нуждаются в 54 автобусах.

«В региональном бюджете, который планировали ещё до меня, заложены расходы только на 6 школьных автобусов. Мы будем искать возможности, чтобы купить больше», — подчеркнул врио главы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежнее руководство региона, планировав в 2017 году приобрести пять автобусов за счёт средств областного бюджета заявляло, что «проблема замены автобусов старше 10 лет в 2017 году будет решена». В 2016 году за счёт средств федерального бюджета Новгородская область получила 17 школьных автобусов.

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