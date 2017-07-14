«Перспективный уровень по нефти — $45»

Москва, , 12:03 — REGNUM Цены на нефть сейчас зажаты в коридоре от 46 до 49 долларов за баррель. В частности, негативными факторами для цен являются рост добычи в США и в ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Последние данные Минэнерго в США снова показали рост показателя, на этот раз на 0,6%. ОПЕК и МЭА представили отчеты за июнь, в которых констатировали рост добычи нефти почти на 400 тыс. баррелей», — отметил Богданов.

«Увеличила активность даже Саудовская Аравия, которая раньше обещала этого не делать и даже сокращать добычу за других участников ОПЕК. Реакция рынка была негативной, цены сразу упали на 1%, но дальнейшего падения не случилось и котировки снова начали подрастать», — пояснил эксперт.

«В пользу роста цен на нефть играли те же данные Минэнерго США, а именно резкое снижение запасов, на 7 млн баррелей и хорошая китайская статистика по торговому балансу. Возможно, рынок пока не может снижаться из-за большого количества коротких позиций. Эта ситуация, видимо, продлится еще некоторое время», — считает Богданов.

«Однако можно предположить, что главный фундаментальный фактор — рост добычи нефти окажет негативное влияние на ценовую динамику. Перспективный уровень по нефти марки Brent — 45 долларов за баррель», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля нефть дорожает на оптимизме инвесторов после публикации доклада МЭА. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,23% — до 48,53 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,17%, до 46,16 доллара за баррель.

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