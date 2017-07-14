Глава ВТБ24 призвал отказаться от архаики при идентификации клиентов банков

Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Удаленная идентификация клиента является ключевой задачей банковского сектора России на ближайшие три года. Если ее не решить, кредитные организации будут нести значительные издержки. Об этом заявил 14 июля председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На следующие три года объективно важна, если говорить с прикладной точки зрения, технологическая составляющая», — сказал Задорнов. По его оценке, среди клиентов ВТБ24 уже 70% частных лиц и 99% индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса подключены к мобильному банку, треть клиентов совершает операции в интернете постоянно.

«Если мы хотим посмотреть хотя бы на два-три года вперед, то ключевое значение будет иметь вопрос, прежде всего, системы идентификации клиента на общегосударственном уровне, причем как физического лица, так и индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса, а также, конечно, обеспечение защиты этих систем», — считает банкир.

Задорнов полагает, что в этой связи следует изменить законодательство, договориться о том, как именно опознавать клиента, сосредоточиться на криптографии и использовании электронных подписей, а также снижении издержек в этом направлении.

«Здесь, как ни странно, мы абсолютно архаичны с точки зрения судебной системы. Или, наоборот, это не странно. Правоохранители, которые требуют, чтобы была подпись и желательно печать, в суде — представить только бумажный документ… Если мы не откажемся от вот этого двойного сопровождения на бумаге, то, конечно, будем нести достаточно большие двойные издержки», — заявил Задорнов.

Банкир также отметил, что для развития российского финансового сектора, в том числе и в области технологий, было бы лучше, если бы государство избрало политику интеграции, а не политику изоляции от глобального рынка.

«Важно понять, мы все-таки будем двигаться, максимально интегрируясь, или же у нас будет вынужденное движение к ограничению и изоляции. Это оказывает прямое влияние на развитие финансового рынка, что бы мы ни говорили. Это на самом деле ключевой фактор. Хотелось бы всё же общими усилиями максимально интегрироваться в те процессы, которые происходят в глобальном рынке», — сказал Задорнов.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на Международном финансовом конгрессе, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что понятие традиционного банкинга уже ушло в прошлое в связи с бурным развитием новых информационных технологий.

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