Берлин, , 11:59 — REGNUM В Германии наблюдается небольшой рост инфляции, связанный с подорожанием некоторых продовольственных товаров и цен на туристические путевки, пишет 13 июля информационное агентство T-online.

Об этом свидетельствуют официальные данные Федерального статистического ведомства Германии. В июне 2017 года подорожали, прежде всего, продукты питания: масло, мясо и рыба.

Потребительские цены в ФРГ увеличились в среднем до 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В мае 2017 года годовой индекс инфляции составил 1,5%, в апреле данный показатель достигал уровня в 2,0%.

Отмечается, что топливо подорожало на 0,2%, электроэнергия — на 1,5%, цены на газ возросли до 3,2%. Плата за коммунальные услуги, включая центральное отопление и горячую воду, наоборот, упала до 1,1%.

В 2017 году, как отмечают эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ), в Германии будет наблюдаться относительная стабильность цен.