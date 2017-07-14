«Рублю помогли стабилизироваться»

Москва, , 11:49 — REGNUM Российский рубль стабилизировался около 60 за доллар. Пока падение рубля прекратилось. Утром 14 июля рубль прибавил около 0.2 и торговался слегка ниже 60, по 59.80−90. Помогли стабилизироваться рублю как внешние факторы, так и внутренние, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Фундаментальным внешним аргументом в пользу рубля стал отчет американского ФРС за полгода, который Конгрессу представила Дж.Йеллен. Йеллен на этот раз была не так агрессивна, как на последнем заседании FOMC, она очень неопределенно охарактеризовала инфляционные перспективы и была не очень убедительна в прогнозировании роста процентных ставок — может, в 2017 году ставка вырастет еще раз, а может и два, все будет зависеть от инфляции», — пояснил Богданов.

«Следующим внешним фактором, поддержавшим рубль, стала нефть. Несмотря на медвежьи отчеты ОПЕК и МЭА (Международное энергетическое агентство) нефть не упала, а пока закрепилась выше уровня 48 долларов за баррель. Видимо, падение запасов в США и хорошие китайские данные перевесили негатив от роста добычи ОПЕК», — отметил эксперт.

«Внутренний положительный для рубля фактор — это налоговый период. Объем выплат большой — 1,3 трлн рублей, что непременно поддержит рубль. Поэтому можно предположить, что пока рубль будет отрабатывать уровень 60 за доллар», — полагает Богданов.

«Если в США выйдет сильная инфляционная статистика, то давление на рубль усилится, и тогда котировка в паре доллар/рубль снова может устремиться к 61», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 июля официальные курсы ЦБ РФ составляют 60,18 рубля за американскую валюту и 68,81 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 44 и 63 копейки соответственно.

Читайте также: «Рубль держится уверенно»