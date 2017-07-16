«ЕС не возьмет на себя полную ответственность за выход Прибалтики из БРЭЛЛ»

Брюссель, , 14:50 — REGNUM Маловероятно, что Европейский союз возьмет на себя полную ответственность за выход Прибалтики из единого энергокольца с Россией (БРЭЛЛ — Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Скорее всего, расходы, связанные в этим мероприятием, будут распределены между ЕС, прибалтийскими странами и Россией. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардаш на полях летней школы CIRP «Взаимодействие Евразийского экономического союза и Европейского союза: политика, экономика, безопасность» в Ленинградской области.

«Я думаю, что учитывая тот подход, который представляет Еврокомиссия, институты Европейского союза, чтобы находить всегда какое-то компромиссное решение, также учитывая, те средства, что есть в распоряжении ЕС, предназначенные на все инфраструктурные проекты, скорее всего, будет достигнута какая-то договоренность, где эти расходы будут разделены на все стороны (Латвия, Литва, Эстония). Я думаю, ЕС на то, чтобы нести все расходы, связанные с десинхронизацией, точно не пойдет», — объяснил эксперт.

В целом, по его мнению, проблема с выходом Прибалтики из БРЭЛЛ состоит в том, что переговорный процесс по этому поводу очень сложный, так как сторонам надо найти точки соприкосновения разных интересов. Так, с одной стороны выступает Россия, которая не заинтересована в том, чтобы процесс десинхронизации происходил. Но если даже Прибалтика все же решится выйти из БРЭЛЛ, то российская сторона хочет договориться о расходах таким образом, чтобы они были справедливо распределены между всеми участниками проекта, чтобы этот процесс не был болезненным с финансовой точки зрения. Кардаш подчеркнул, что такая позиция Москвы вполне понятна и обоснована.

Но, с другой стороны, есть позиция прибалтийских стран, в первую очередь, Литвы, которая заинтересована в том, чтобы процесс десинхронизации продвинуть. Такая позиция тоже понятно, считает старший научный сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве.

«Это последствия той энергетической политики, которая ведется, которая в принципе направлена на снижение зависимости от России как партнера в энергетической сфере и более глубокую интеграцию со странами-членами Европейского союза», — обращает внимание эксперт.

Он отметил, что Латвия, Литва, Эстония — это члены ЕС, члены НАТО, а энергетика является стратегической областью с точки зрения любого государства. Поэтому политика, направленная на то, чтобы выработать сотрудничество в рамках этой стратегической области с теми странами, с которыми ЕС сотрудничает глубоко в других областях, вполне закономерна.

«Здесь позиция понятна, но переговорный процесс действительно сложный, — рассуждает Кардаш, — Те документы, которые планировалось подписывать, откладываются. Сложно сейчас сказать, когда этот процесс закончится».

Отвечая на вопрос о том, как могут выстраиваться связи между Россией и ЕС в энергетической сфере в будущем, аналитик сказал, что вопрос о том, что может быть платформой выстраивания новых отношений, сегодня весьма актуален. По мнению Кардаша, о каких-то крупных проектах сейчас сложно говорить, потому что главная причина того, что нынешней ситуации в двусторонних отношениях, главная проблема, которая привела к этому — российско-украинский конфликт. Он не завершен, нет окончательного политического решения, санкционный режим действует.

Учитывая эти обстоятельства, старший научный сотрудник Центра восточных исследований считает, что будет очень сложно находить какие-то глобальные общие идеи, которые можно было бы реализовать в ближайшем будущем, если эти серьезные политические проблемы не будут решены. К тому же актуальная геополитическая ситуация выглядит очень интересно.

«Прошли выборы в США. Кажется, что Соединенные Штаты тоже хотят как-то подключиться к процессу решения конфликта в Донбассе и вообще к проблеме российско-украинского конфликта. Они назначили специального представителя по этому конфликту. Были заявления о том, что этот канал будет запущен. У нас прошли выборы во Франции. Президент Франции тоже делал заявления об ускорении этого переговорного процесса в рамках нормандского формата. У нас еще впереди выборы в Германии. После этого, я думаю, что переговорный процесс, который касается российско-украинского конфликта тоже сдвинется с мертвой точки. От этого очень много зависит, потому что вряд ли кто-то захочет делать совместные крупные проекты, если политические проблемы не будут решены», — заключил Шимон Кардаш.

Напомним, БРЭЛЛ является соглашением между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией и Литвой об одновременной работе энергетических систем. В рамках этого энергокольца системы обмениваются электроэнергией. Особенно важная БРЭЛЛ во время аварийных ситуаций в какой-либо из стран, когда стороны могут поддерживать друг друга резервами.

Несмотря на то, что БРЭЛЛ эффективно работала еще с советского времени, несколько лет назад Прибалтика приняла политическое решение о курсе на рассинхронизацию с электросетями России и СНГ и объявила переход в европейскую систему ENTSO-E. Многие эксперты обращают внимание на то, что выход Прибалтике из БРЭЛЛ обойдется самим Латвии, Литве и Эстонии очень дорого, хотя бы потому, что нужно будет создавать новые энергетические вставки, а последствия такого решения испытают на себе потребители. Экономическая целесообразность проекта вызывает множество вопросов. Изначально прибалтийские страны запланировали «развод» с БРЭЛЛ на 2025 год. Однако сегодня самим сторонам до конца не удается разрешить ряд фундаментальных проблем, связанным с выходов из единого энергокольца с РФ, поэтому эксперты сомневаются в том, что этот план удастся реализовать к назначенному сроку.

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