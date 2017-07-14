В Рязанской области выделены средства на реализацию 30 народных инициатив

Рязань, , 10:53 — REGNUM В 2017 году 30 муниципальных образований Рязанской области получат почти 7,4 млн рублей на реализацию проектов, поддержанных жителями. Об этом на пленарном заседании научно-практическая конференции «Поддержка местных инициатив. Проекты местных инициатив, реализуемые в 2017 году» сообщил врио губернатора Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Эти деньги будут потрачены на благоустройство зеленых зон, зон отдыха, дворов спортивных и детских площадок.

«Проекты уникальны тем, что их инициаторами стали жители региона. Люди сами выбрали, что наиболее важно для них, их поселения или района. Такие проекты заслуживают поддержки», — цитирует пресс-служба Николая Любимова.

Кроме того, врио губернатора призвал граждан участвовать в реализации общественного контроля. По словам Николая Любимова, это позволит контролировать работы и оперативно устранять недостатки.

Между тем, 13 июля в поселке Лесной Шиловского района региона стартовал социальный проект «Наш любимый детский парк», который направлен на улучшение окружающей среды и организацию благоприятных условий жизни населения. Идея проекта принадлежит коллективу местного предприятия «Стройполимер». Он заключается в создании в поселке рекреационной зоны для отдыха людей.

«В благоустройстве территории приняли участие 150 человек. В парке окосили траву, убрали мусор, привели в порядок спортивные конструкции, установили новое игровое оборудование для детей. В ближайшее время участники проекта планируют разбить цветочные клумбы. Также жители намерены регулярно проводить там субботники», — сообщает пресс-служба регионального правительства.