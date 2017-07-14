Китай согласился на импорт винограда и цитрусовых из Египта

Пекин, , 10:53 — REGNUM Египетские власти заявили о начале экспорта винограда и цитрусовых в Китай. Соответствующее заявление было размещено на сайте Департамента экспорта сельскохозяйственных продуктов Египта.

В опубликованном заявлении отмечается, что переговоры между правительствами КНР и Египта длились более двух лет. В настоящее время стороны обсуждают возможность экспорта других продуктов питания, в том числе овощей, пишет «Сина синьвэнь».

По итогам 2016 года Китай стал крупнейшим потребителем российского продовольствия, уверенно опередив Турцию, Египет и Казахстан. В прошедшем году власти КНР закупили в РФ продукцию на $1,55 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство сельского хозяйства Литвы получило уведомление от администрации Китая по аккредитации и сертификации о том, что семнадцати литовским молокоперерабатывающим предприятиям предоставляется право экспортировать молочные продукты в эту азиатскую страну.

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