МЭА: США могут стать вторым экспортером СПГ в мире через пять лет

Вашингтон, , 10:47 — REGNUM К 2022 году США могут обогнать Катар по объемам экспорта сжиженного природного газа и стать вторым в мире поставщиком этого энергоносителя. В прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что такое развитие событий вполне возможно.

Сегодня первое место в мире по объемам производства СПГ занимает Австралия, второе — Катар. Общемировое производство энергоносителя находится по итогам 2016 года на уровне 452 млрд кубометров в год. В МЭА полагают, что к 2022 году этот показатель достигнет 650 млрд кубометров в год.

Согласно прогнозу, к этому сроку Австралия будет иметь возможность экспортировать 117,8 млрд кубометров СПГ в год. США, в свою очередь, немного обгонят Катар и смогут поставлять в другие страны 106,7 млрд кубометров. На поставки катарского газа придется 104,9 млрд кубометров, прогнозируют эксперты.

В настоящее время экспорт американского сжиженного газа составляет всего 14 млрд кубометров в год. Но ожидается, что к 2022 году за счет роста добычи сланцевых углеводородов в стране удастся увеличить объемы экспорта на 90 млрд кубометров в год. В МЭА приходят к выводу о том, что США станут оспаривать мировое лидерство в области СПГ у Австралии и Катара к концу прогнозируемого периода.

Что касается спроса на СПГ к 2022 году, то ожидается, что он будет на уровне 460 млрд кубометров газа в год. Так, на мировом рынке произойдет избыток мощностей в 190 млрд. Это не может не отразиться на цене на газ и новых инвестициях.

Напомним, что сейчас Катар является одним из самых крупных в мире поставщиков СПГ, нынешний уровень поставок — 77 млн тонн в года. По экспорту газа в целом эта страна — на втором месте, на первом — Россия.

На прошлой неделе Катар объявил, что собирается в ближайшие пять или семь лет нарастить производство до 100 млн тонн в год, то есть повысить свои СПГ-мощности на 30%. Позднее стало известно, что главы ExxonMobil, Total и Shell встретились с властями Катара. Они поддержали их планы по увеличению производства сжиженного природного газа СПГ и пообещали закупать его у Дохи: катарская сторона заручилась поддержкой крупных международным энергокомпаний, несмотря на конфликт с другими арабскими странами. Однако этот фактор в докладе МЭА не учитывается.

Поскольку энергетические гиганты инвестировали огромные средства в нефтегазовые проекты как в Катаре, так и в странах, с которыми у него обострился конфликт, то компаниям невыгодно занимать одну сторону. Примечательно, что в 2017 году крупнейшим иностранным инвестором в Катаре может стать именно ExxonMobil, поскольку компания вкладывает средства в местные проекты по производству СПГ (это около 7% всего портфеля активов компании), считают в Wood Mackenzie.

Shell, со своей стороны, с 2019 года будет поставлять катарский СПГ в объеме 1,1 млн тонн в год. Как отмечали в Wood Mackenzie, сжиженный газ из Катара является для таких компаний, как ExxonMobil, Total и Shell, важной частью портфеля.

Если говорить о положении США на глобальном энергетическом рынке, то американские чиновники уже не раз высказывались по поводу того, что страна будет наращивать производство и экспорт своих энергоресурсов. Это согласуется с политикой президента страны Дональда Трампа, который озвучил такую позицию еще во время своей предвыборной кампании.

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