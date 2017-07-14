Дегтярев: Деньгами от освещения Москвы можно заменить курортный сбор

Москва, , 10:42 — REGNUM Вместо введения курортного сбора, в регионы можно было бы направить средства, предназначенные на освещение деревьев в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР).

«В Москве 7 млрд рублей заложено на освещение деревьев. Экономический эффект от введения курортного сбора во всех регионах — не более 8 млрд рублей. Вполне сопоставимые цифры», — сообщил Дегтярев.

Он отметил, что фракция ЛДПР не будет поддерживать введение курортного сбора, поскольку считает его некорректным.

«Не должны граждане оплачивать на фоне снижающихся цен на международные курорты и иностранный отдых изменение и улучшение инфраструктуры России. В бюджете и так есть резервы для того, чтобы отремонтировать и подготовить наши курорты к приему туристов», — заявил Дегтярев.

По его словам, заботиться об этом вопросе должны инвесторы, владельцы санаториев, гостиниц и крупных объектов, а также регионы, но не простые туристы.

«Не может семья позволить себе заплатить за недельный отдых дополнительные 1−1,5 тыс. рублей», — заявил Дегтярев.

Правительственный законопроект о курортном сборе Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 14 июля. Предполагается, что в Крыму, а также Алтайском, Краснодарской и Ставропольском краях, в качестве эксперимента появится новый сбор с туристов, которые проведут в регионе более 24 часов. Размер сбора будет устанавливать сам субъект, но в 2018 году он не сможет быть выше 50 рублей в сутки, а далее — не более 100 рублей в сутки с человека.