Атомоход «Сибирь» спустят на воду в Петербурге 26 сентября 2017 года

Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Серийный атомный ледокол «Сибирь» (проекта 22 220) спустят на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 26 сентября 2017 года. Такой срок назвал генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов, сообщает 14 июля RT.

Сдача в эксплуатацию ледокола «Сибирь» намечена на ноябрь 2021 года.

Напомним, «Сибирь» станет первым серийным ледоколом проекта 22 220. Головной ледокол этого проекта — «Арктика» — спустили на воду в июне 2016 года. Достройка атомохода продолжается уже на воде. После «Арктики» и «Сибири» на Балтийском заводе будет построен аналогичный ледокол «Урал».

Три этих ледокола станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире. Они смогут пробивать лед толщиной до трёх метров. Это обеспечит проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Двухосадочная конструкция новых ледоколов позволит им работать как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

На этой неделе стало известно, что сдача в эксплуатацию головного атомного ледокола «Арктика» будет сдвинута с 2017 на 2019 год. Из-за этого придется перенести сроки сдачи и серийных ледоколов проекта 22 220 — «Сибирь» и «Урал». Причиной стали проблемы с турбинами для ледоколов, возникшие, в том числе, из-за разрыва связей с Украиной, а также технические и кадровые трудности.

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В Кремле заявили, что гибкость в сроках реализации таких масштабных проектов, как ледокол «Арктика», вполне допускается, однако в причинах проблем будут разбираться соответствующие контролирующие органы.

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