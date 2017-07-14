Уровень софинансирования 4 субъектов СКФО из бюджета РФ достигнет 95%

Грозный, , 10:36 — REGNUM Самые большие субсидии из федерального бюджета в ближайшие три года на софинансирование расходных обязательств получат четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа. Так, предельный уровень софинансирования на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов для Чечни, Дагестана, Ингушетии и Карачаево-Черкесии составит 95%.

Соответствующее распоряжение подписал 12 июля председатель правительства РФДля остальных субъектов СКФО уровень софинансирования ниже, но ненамного. Так, в Ставропольском крае он составит 94%, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — 93%.

При этом в документе оговаривается, что превышение предельного уровня софинансирования из федерального бюджета допускается, но не более чем до 99%. Такой уровень субсидирования может устанавливаться при реализации проектов, имеющих общегосударственное значение. Решение о превышении предельного уровня в 95% будет приниматься лично президентом или председателем правительства.

Такие проекты должны касаться капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов, говорится с тексте документа, опубликованного на официальном сайте правительства РФ.

Принятые решения позволят федеральным и региональным органам исполнительной власти определить объёмы софинансирования при предоставлении субсидий на 2018−2020 годы.

Стоит отметить, что самый маленький процент софинансирования расходов регионов из федерального бюджета на период 2018−2010 годы у Москвы — 5% и Ямало-Ненецкого округа — 14%.