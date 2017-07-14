Под Мурманском начинают возводить сооружения для нефтегазовой отрасли

Мурманск, , 10:16 — REGNUM

В Мурманский морской торговый порт приходит техника и оборудование для проекта «Кольская верфь». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе порта, бульдозеры и экскаваторы, а также бытовые модули для строителей прибывают в Мурманск морским и железнодорожным транспортом.

«Вес отдельных машин превышает 50 тонн, поэтому для их выгрузки портовики используют спаренную работу портальных кранов и специальные грузозахватные приспособления, — прокомментировал пресс-секретарь порта Богдан Хмельницкий. — Далее техника и оборудование при помощи спецавтотранспорта перевозится на западный берег Кольского залива».

Напомним, что в районе села Белокаменка начинается возведение инфраструктуры центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для нефтегазовой отрасли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, площадь центра составит более 150 га. В составе центра предусмотрены производственные мощности для изготовления металлоконструкций и модулей технологических линий, два уникальных по размеру сухих дока, а также вахтовый городок.

Общая стоимость проекта, по уточнённым данным компании «Новатэк», составит 50 млрд рублей.

Добавим, возведение центра относят к стратегическим инвестиционным проектам Мурманской области. Ранее ООО «Кольская верфь» (дочернее предприятие ПАО «Новатэк») получило от властей в аренду земельный участок без проведения процедуры торгов.

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