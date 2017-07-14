Власти Волгограда рассказали, как льготникам сэкономить на проезде

Волгоград, , 10:11 — REGNUM В Волгограде льготники смогут меньше платить за проезд в трамвае, однако пока это касается только наземного транспорта. Возможность сэкономить на поездках даст новый льготный тариф, который вводится для пассажиров на базе транспортной карты «Волна». Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе думы областного центра 14 июля, предварительно проект уже одобрен профильным комитетом — по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности, решения о внесении изменений в перечень регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам будут обсуждаться уже на ближайшем заседании городского парламента.

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Этот тариф добавится к уже принятой в апреле городской думой линейке льготных тарифов. Согласно проекту документа, билет длительного пользования предоставит право на 45 поездок в течение календарного месяца на наземном трамвае по тарифу «Льготный проездной (трамвай)». Воспользоваться им смогут лица, имеющие право на меры соцподдержки по льготному проезду, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума.

Речь идет в первую очередь о пенсионерах, а также о ветеранах боевых действий, членах семей погибших или умерших инвалидов войны и ветеранов боевых действий, членах семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Также льготный проездной предназначен для инвалидов, детей-инвалидов, чернобыльцев, почетных доноров.

Стоимость билета составит 450 рублей на 45 поездок. То есть расчётная стоимость одной поездки при данном тарифе падает до 10 рублей. Это в два раза меньше действующего на сегодня тарифа в 20 рублей.

Как пояснил председатель комитета гордумы по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Дмитрий Дильман, в случае принятия документа, он вступит в силу с момента опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, новые пакеты услуг на основе безналичной оплаты, снижающие стоимость проезда на городском транспорте, были утверждены депутатами городского парламента 19 апреля 2017 года. Так, новый пакет услуг «Лимитный» на базе электронной транспортной карты «Волна» с этого времени предусматривает предоплаченные 30, 50 и 120 поездок на любой вид транспорта (стоимостью 510, 750 и 1,8 тыс. рублей соответственно). Таким образом, расчетная стоимость одной поездки при определенном тарифе падает до 15 рублей.

Услуга «Часовой безлимитный» теперь предоставляет право на неограниченное количество поездок в течение 60 минут. Напомним, что в настоящее время стоимость одной поездки в наземном трамвае, троллейбусе или городском автобусе в Волгограде составляет 20 рублей, в скоростном трамвае — 25 рублей.

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