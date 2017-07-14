Курорты Северного Кавказа и Кубани дорогой свяжут китайцы

Ставрополь, , 10:08 — REGNUM Ставропольский край приступил к реализации масштабного проекта, который предполагает объединение прямой трассой курорты Северного Кавказа (Кавказских Минеральных Вод) и курорты черноморского побережья Кубани.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минстрое региона, Ставрополье выходит на практическую стадию реализации этого проекта, подготовив подписание соглашения о сотрудничестве с китайской строительной компанией, которая предложила содействие в осуществлении проекта. Соглашение подпишут в ближайшее время.

На сегодня все предварительные работы по созданию трассы Кисловодск — Адлер завершены. Федеральное дорожное агентство утвердило строительство именно этого варианта трассы из всех предложенных. Проведены все предварительные переговоры.

Соглашение с китайской стороной шире, чем строительство одной трассы. Оно предполагает также создание автотрасс «Объезд города Ставрополя» и «Объезд города Кисловодска».

«Реализация этих объектов очень важна для края, особенно это касается строительства дороги Кисловодск-Адлер, которая является одним из важнейших направлений в стратегии развития транспортной системы Юга России, так как эта дорога не только сократит расстояние между нашими и Краснодарскими курортами, но и позволит увеличить поток туристов на Ставрополье», — прокомментировал соглашение министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игорь Васильев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной текущего года Росавтодору были представлены два проекта, связывающие крупнейшие курорты юга России. Один из вариантов начинался от Черкесска, второй из Кисловодска.

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Одобренный вариант четырехполосной трассы протянется на 334 километра. Сейчас дорога из Кисловодска в Сочи тянется на 770 км. Ставрополье мечтало о новой трассе еще с 60-х годов XX века в период пика популярности курортов Кавминвод. Сейчас курорты Северного Кавказа активно развиваются, растет и число туристов, посещающих Кавминводы и горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии.

Новая трасса позволит туристам курортов Северного Кавказа получить доступ к морю. Стоимость поездки станет дешевле до 1,5 тыс. рублей на каждого человека.

Напомним, строительство трассы получило одобрение премьер-министра России Дмитрия Медведева. Осуществление проекта даст импульс повышению востребованности морских, бальнеологических и горнолыжных курортов Ставропольского края, Северного Кавказа и Кубани и дополнительно привлечет на курорты Северного Кавказа до 10 млн туристов в год.

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Трасса также разгрузит интенсивный трафик на федеральной трассе Джубга — Сочи за счет перераспределения транспортных потоков из районов восточнее Краснодара.

Стоимость проекта трассы Кисловодск — Адлер оценивается в 65 млрд рублей. Часть трассы в представленном проекте уже существует, но требует реконструкции. Предстоит достроить еще 103 километра трассы, включая два тоннеля.

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На строительство трассы будут затрачены средства федеральных и региональных дорожных фондов, а также будут привлечены частные инвестиции на условиях концессий.

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