Трио проблемных банков Татарии: арбитраж приостановил спор на 308 млн

Казань, , 10:03 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии приостановил рассмотрение одного из исков ООО «Татагропромбанк» к ПАО «Тимер Банк» пока не будет вынесено решение по другому делу, в котором принимает участие и другой банк-банкрот ПАО «Татфондбанк». В это дело последнего также введут, но третьим лицом без самостоятельных требований, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы дела.

Иск был подан 7 марта 2017 года. В нём ООО «Татагропромбанк», 22 мая признанное банкротом, требует взыскать с ответчика 302 749 956 рублей долга и 5 308 492,48 рубля пени по договору корреспондентского счета от 31 октября 2016 года. Но относительно этого же долга суд рассматривает иск «Тимер Банка» к двум вышеупомянутым банкам. Рассмотрение иска назначено на 10 августа. После вынесения решения по нему суд вернётся к слушаниям по иску «Татагропромбанка».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск «Тимер Банка» к банкротам «Татфондбанку» и «Татагропромбанку» Арбитражный суд Татарии рассмотрит по существу 10 августа. Ответчики иск не признали.

Напомним, банк-истец просит признать недействительными несколько сделок по переводу средств со счетов между банками, которые считает прикрывающими предоставление «Татфондбанком» кредита «Татагропромбанку». Общая сумма претензий — 300 млн рублей. За время предварительных слушаний в дело вступила госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая является временной администрацией для истца и конкурсным управляющим для ответчиков. АСВ не заявляет самостоятельных требований.

В рамках предварительных судебных слушаний ответчики не признали иск. В своём отзыве на иск ООО «Татагропромбанк» отметило, что «сделка была совершена в порядке обычного ведения деятельности банка, протокол собрания, на котором основывается иск «Тимер банка», не считает доказательством, подтверждающим, что сделка является притворной». Представитель ПАО «Татфондбанк» пояснил, что письменную позицию по иску представят в основное судебное заседание в виде отзыва.

29 ноября 2016 года ООО «Татагропромбанк» перевело на свой счёт в «Тимер Банке» двумя платежами 300 млн рублей. В тот же день «Тимер Банк» в пользу ПАО «Татфондбанк» в рамках межбанковского кредита также двумя платежами перевёл такую же сумму.

Напомним, в республике за 2017 год лицензии лишились несколько банков. Среди них — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Спурт Банк», «Татагропромбанк» и «Анкор Банк». «Тимер Банк» с 20 февраля 2017 года для предупреждения банкротства находится под временным управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем. Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдётся в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации «в связи с решением международных платёжных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов. В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнёра. 20 февраля Банк России назначил временную администрацию.

3 марта ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии, а 11 апреля 2017 года признан банкротом. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено несколько уголовных дел.

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ООО «Татагропромбанк» лишился лицензии 5 апреля 2017 года. Финансовая «прореха» в размере 0,6 млрд рублей появилась у банка из-за финансирования других кредитных организаций. Все они входили в неформальную банковскую группу во главе с ПАО «Татфондбанк».

22 мая 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск Центробанка РФ и признал ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк» банкротом. Этим же решением было введено конкурсное производство сроком на один год — до 21 мая 2018 года.

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