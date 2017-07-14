Европейский инвестбанк вложит в восстановление Донбасса более $11 млн

Киев, , 09:58 — REGNUM 305 млн гривен ($11,74 млн) выделит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) для помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из Донбасса, заявил заместитель директора департамента министерства регионального развития и строительства Украины Павел Пахолко, сообщает 14 июля «112 Украина».

По его словам, финансирование предназначено для 16 проектов в пяти областях Украины с наиболее тяжелыми условиями для переселенцев. Пахолко отметил, что реализация проектов может начаться осенью 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕИБ принял решение о выделении Украине для восстановления Донбасса 1,3 млрд гривен ($49 млн) в рамках второго транша чрезвычайной программы ЕИБ.

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Также ЕИБ подписал в конце 2016 года соглашение о выделении Украине кредита на развитие городского общественного транспорта. Кредит в размере 200 млн евро будет выделен Киеву пятью траншами с 2017 по 2021 годы под 2% годовых сроком на 22 года.

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