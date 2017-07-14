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Для решения проблем дольщиков предлагается признать 2014 год форс-мажором

Экономика

Законопроект внесен в Госдуму

Москва, 14 июля 2017, 09:46 — REGNUM  Законопроект, направленный на решение проблем обманутых дольщиков, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

«Суть нашего предложения состоит в том, чтобы приравнять финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, существенную девальвацию национальной валюты к обстоятельствам непреодолимой силы, которые делают невозможным исполнение обязательства по договорам об ипотеке», — рассказал Миронов.

Депутаты предлагают распространить действие этой нормы направоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.

«Приятие закона позволит снять с тысяч семой неподъемное для них сейчас бремя выплат по ипотечным валютным кредитам, сумма которых в рублевом эквиваленте почти одномоментновыросла в несколько раз», — отметил парламентарий.

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