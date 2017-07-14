Тульская область: первые производства в ОЭЗ запустят осенью

Тула, , 09:38 — REGNUM Новые инвесторы готовы стать резидентами тульской особой экономической зоны «Узловая», а первые производства на территории ОЭЗ планируется запустить уже в этом году. Накануне, 13 июля, губернатор Алексей Дюмин встретился с действующими и потенциальными резидентами ОЭЗ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона отметил, что Тульская область в течение последних пяти лет сохраняет динамику роста инвестиций. Всего за этот период в экономику региона было привлечено 489 млрд рублей, в том числе 112 — только в прошлом году. География инвестиций охватывает 10 муниципалитетов региона.

Еще целый ряд соглашений делегация региона привезла с Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне этого года

«Мы подписали 22 соглашения о сотрудничестве с общим объёмом инвестиций 83,7 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 2,2 тыс. рабочих мест. Это на уровне прошлого года, даже чуть больше», — сказал Алексей Дюмин.

Один из главных проектов Тульской области — создание в 2016 году ОЭЗ «Узловая». Сейчас продолжается строительство инфраструктуры для ОЭЗ и индустриального парка: прокладываются автомобильные и железная дороги, системы водоснабжения и водоотведения.

«При подписании инвестиционных соглашений мы с вами договаривались о полноценной поддержке со стороны всех органов власти и институтов развития Тульской области. Свои обещания мы держим», — заверил инвесторов Алексей Дюмин.

Генеральный директор ООО «Энгельсспецтрубмаш» Дмитрий Колосов рассказал на встрече, что предприятие активно реализует инвестиционный проект в ОЭЗ «Узловая» — ведется создание импортозамещающего высокотехнологичного производства гибких насосно-компрессорных (колтюбинговых) труб для нефтедобывающей отрасли в России обеспечит отечественные нефтесервисные компании необходимой им продукцией и снизит зависимость отрасли от поставок из-за рубежа. По словам Дмитрия Колосова, планируемая мощность производства — до 9 тыс. тонн в год, объем инвестиций в проект — 1,6 млрд рублей. Выпуск готовой продукции планируется начать уже в 2017 году.

«В рамках договорённостей с региональным правительством мы взяли на себя обязательство в кратчайшие сроки построить дорогу, которая обеспечивала бы подъезд не только к нашим объектам, но и к другим резидентам ОЭЗ «Узловая». Эти работы начались в мае и завершены в июне этого года. Процесс передачи временной дороги в собственность Корпорации развития Тульской области находится на завершающей стадии», — сказал Дмитрий Колосов.

Еще один крупный инвестпроект — строительство тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию шампиньонов — реализует компания «АгроГриб». Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 6,2 млрд рублей, планируется создать 919 рабочих мест (здесь уже работают около 80 человек, все — жители Узловой и Новомосковска).

Запуск комплекса, который также запланирован на 2017 год, позволит ежегодно производить до 25 тонн свежих грибов — это около четверти российского рынка свежих шампиньонов. Грибы планируется поставлять в магазины и на рынки регионов Центрального федерального округа, торговые сети готовы заключить соответствующие соглашения. Рынок Тульской области также будет обеспечен свежей продукцией. В планах руководства компании — строительство сортировочного центра.

Компания «Арнест МеталлПак» планирует строить завод по производству жестяного баллона. Общая стоимость первого этапа проекта составит около 570 млн руб., планируется создать 127 новых рабочих мест. Завод будет представлять собой производство с завершённым циклом изготовления продукции. В год планируется выпускать до 250 млн единиц готовой продукции — изделия из пластмассы, используемые в производстве аэрозолей: спрей-колпаки, активаторы, защитные колпаки, распылительные головки.

Инвестиционный проект ООО «РГ-Техно Продакшн» предполагает строительство комплекса по изготовлению высокотехнологичной коммунальной спецтехники. Компания присутствует на рынке более 20 лет, в настоящее время в связи со значительным удорожанием импортных деталей делает ставку на локализацию производства. Планируемая мощность предприятия — 250 машин в год. Планируемый объем инвестиций в проект — около 450 млн руб., на предприятии будет создано 118 рабочих мест.

Во встрече также приняли участие и представители компаний, которые только рассматривают тульскую ОЭЗ в качестве площадки для размещения производства. Компания «СтальПолимер» собирается производить рулонную оцинкованную сталь с полимерным покрытием. Группа компаний «Унихимтек» — создать три новых высокотехнологичных производства. В рамках этого проекта компанией «Тензограф» будет построено производство высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов для герметизации оборудования и трубопроводов, а также производства климатических панелей. Компания «Универсальные технологии и материалы» планирует создавать производство огнезащитных, теплоизоляционных и антикоррозионных материалов. А компания «Итекма-Синтез» — малотоннажное химическое производство компонентов для высокотехнологичных полимерных композиционных материалов.

Подводя итоги встречи, Алексей Дюмин выразил уверенность, что уже этой осенью на территории ОЭЗ будут открыты первые производства.