Якутск, , 09:37 — REGNUM В части создания благоприятных условий для бизнеса Якутия — не конкурент центральным регионам РФ. Такое мнение высказала заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Татьяна Бравина, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Она заявила о готовности ведомства рассматривать проблему каждого предпринимателя индивидуально.

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«Рейтинг инвестиционной привлекательности региона должен показывать внешнему инвестору (бизнесмену) в каком регионе более выгодно, а значит менее затратно, вести бизнес и вкладывать инвестиции. Надеюсь никто серьезно не считает, что Якутия может в этом смысле конкурировать с центральными регионами России?», — пояснила заместитель руководителя курирующего вопросы инвестиций ведомства.

Татьяна Бравина также отметила, что такой рейтинг является очень действенным инструментом для того, чтобы стимулировать власть и бизнес к совместному диалогу, обмену мнениями, то есть совместной работе, так как при определении позиции региона учитывается мнение предпринимателей.

«Усилия нужны в первую очередь от всех органов власти и учреждений, которые взаимодействуют с бизнесом. Они должны быть открытыми, прозрачными в работе, и не страшится критики. Бизнесу — главное не молчать, быть объективными, проявлять инициативность, и быть всё-таки позитивными. Я считаю, что огромный плюс Якутии — это то, что нас мало. Значит мы можем разобраться с каждой проблемой и с каждым запросом. Но здесь главное понимать, что сразу и все, и без взаимных стараний не получится. Нет простых решений», — отметила также замминистра инвестиционного развития.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии пришли к выводу, что республике трудно конкурировать с другими регионам по благоприятности климата для бизнеса, так как у неё свои климатические и инфраструктурные особенности. В Якутии сочли несправедливым не учитывать их при формировании национального инвестрейтинга субъектов РФ. В правительстве республики уверены: развиваться в этом направлении региону мешают суровые природно-климатические условия, слабо развитая транспортная инфраструктура, качество дорог и связи. Показатели оценки этих факторов в самом большом регионе РФ остаются низкими из года в год, и быстро их не изменить.

Напомним, в национальном инвестрейтинге регионов РФ по итогам 2016 года Якутия заняла 58 место, опустившись на за год на 18 позиций.