Товары в зарубежных интернет-магазинах могут подорожать для граждан РФ

Москва, , 09:31 — REGNUM Покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах для граждане Российской Федерации могут подорожать на 18% из-за введения налога на добавленную стоимость (НДС). Подобная инициатива обсуждалась на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), посвященном выравниванию конкурентных условий для работы российских и зарубежных онлайн-магазинов. Об этом пишет газета «Известия».

"Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если интернет-магазины не пройдут регистрацию, 18% от стоимости товара в качестве НДС заплатит покупатель при получении товара.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров рассказал газете, что регистрация иностранным интернет-магазинам будет выгодна.

«Посылки от такой компании будут проходить таможню по «зеленому коридору», их не будут вскрывать, досматривать и проверять стоимость, — объяснил глава АКИТ. — Госорганы доверяют интернет-магазинам, вставшим на налоговый учет».

При этом Федоров добавил, что товары от незарегистрированных интернет-магазинов пойдут по «красному коридору», что займет больше времени.

«Плюс гражданину придется больше заплатить», — отметил он.