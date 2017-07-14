В Москве установят 200 дополнительных паркоматов

Москва, , 09:16 — REGNUM Количество терминалов для оплаты парковки в Москве увеличится на четверть для удобства автомобилистов. В 2017 году в столице установят еще 195 паркоматов, сообщается на портале мэра Москвы.

«Количество активных пользователей парковочным пространством интенсивно растет: всего с 2012 года в системе зарегистрировались около 6 миллионов активных пользователей, а с начала 2017 года — более миллиона», — привел цифры генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк.

Они появятся в том числе в районах Северное и Восточное Измайлово, Перово, Строгино, Южное Тушино, Орехово-Борисово Южное, Марьина Роща, Люблино и других.

Дополнительные паркоматы установят также на вылетных магистралях и крупных улицах города — Рязанском проспекте, Варшавском шоссе, Волгоградском проспекте, улице Косыгина и других оживленных участках.

Дополнительные терминалы появятся на тех улицах, где уже действует платная стоянка.

Напомним, сейчас в зоне платной стоянки действует более 800 паркоматов.

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Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект платной парковки был запущен в столице 1 ноября 2012 г. Платная парковка впервые появилась на ул. Петровка и ул. Каретный ряд, а также в прилегающих переулках. Плата за пользование машиноместами на улично-дорожной сети была установлена в размере 50 рублей в час. В настоящее время в некоторых районах Москвы плата достигает 200 рублей в час.

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