Глава ESM предложил создать в еврозоне антикризисный фонд на €200 млрд

Берлин, , 09:05 — REGNUM Глава Европейского стабилизационного механизма (ESM) Клаус Реглинг предложил создать антикризисный фонд на €200 млрд из взносов стран еврозоны, сообщает 13 июля Der Spiegel.

Он считает, что «финансовые кризисы отдельных стран подрывают еврозону, поэтому нужно создать такой фонд, чтобы в случае внезапного тяжелого кризиса его средства помогли сгладить негативные последствия».

Реглинг отмечает, что достаточно 1 — 2% от ВВП еврозоны, чтобы создать антикризисный фонд, это эквивалентно €100 — €200 млрд.

Напомним, еврозона является экономическим валютным союзом, который объединяет в настоящее время 19 стран ЕС, их общей валютой является евро.

Реформа еврозоны является одной из наиболее актуальных тем, обсуждаемых в ЕС. Отмечается, что Германия и Франция после парламентских выборов в бундестаг представят общую предложения по реформе валютного союза.