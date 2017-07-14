В Омской области более 27 тысяч человек получают нищенские зарплаты

Омск, , 09:00 — REGNUM В Омской области доля работников, зарплата которых не превышала средний региональный уровень, в апреле 2017 года соответствовала 64,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате, ссылаясь на проведённое обследование о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы.

По данным статистиков, такое обследование проводится один раз в два года. Согласно его результатам, в целом по области 27,4 тыс. человек получали заработную плату на уровне и ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в Омской области (9222 рубля в первом квартале 2017 года). В апреле 2015 года зарплату на уровне и ниже прожиточного минимума получали 54,4 тыс. человек.

По информации Омскстата, доля работников с зарплатой на уровне и ниже величины прожиточного минимума сократилась до 7,8%. А доля работников с зарплатой свыше пяти прожиточных минимумов увеличилась до 14,3%.

Читайте также: «Омск утопает в нищете, а мэр Омска «утопает» в премиях»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе в январе — апреле 2017 года средняя заработная плата составляла 31 605 рублей. И Омской области среди регионов, имеющих более высокий уровень заработной платы, не оказалось. Более того, регион по этому показателю оказался третьим с конца с размером средней зарплаты 28 111 руб. Меньше получали только в Республике Алтай (23 941 руб.) и Алтайском крае (21 076 руб.).

В Омской области по состоянию на 1 июля 2017 года просроченная задолженность по заработной плате составляла 19,0 млн рублей, по сравнению с 1 июня 2017 года увеличившись на 8,9 млн рублей.