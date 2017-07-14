Народный банк Китая незначительно укрепил национальную валюту

Пекин, , 08:57 — REGNUM ЦБ КНР разместил заявление, согласно которому по состоянию на 14 июля паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,7774 юаня за доллар. Таким образом, Народный банк Китая укрепил национальную валюту второй день подряд.

По итогам двух прошедших рабочих дней национальная валюта КНР укрепилась на 94 базисных пункта. Напомним, накануне юань уступил доллару США более 120 базисных пунктов. В Пекине в очередной раз отметили, что колебания курса вызваны мировыми финансовыми процессами и активностью третьих стран на рынке, пишет «Синьхуа».

В заявлении ЦБ КНР отмечается, что любые колебания паритетного курса национальной валюты в пределах 2% не угрожают экономике страны. Осенью 2016 года юань резко ослаб по отношению к доллару США, в связи с чем многие западные экономисты и эксперты обвинили Пекин в умышленной деноминации собственной валюты. Ситуация начала исправляться в начале лета 2017 года, когда юань подскочил в цене из-за информации о пересмотре методики расчета паритетного курса валют.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 13 июля 2017 года паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7802 юаня за доллар. Таким образом, главный финансовый регулятор Китая укрепил национальную валюту на 66 базисных пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ КНР укрепил национальную валюту после незначительного ослабления