Правительство РФ изменило порядок предоставления субсидий регионам

Москва, , 08:42 — REGNUM Постановлением правительства РФ внесены изменения в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам России, сообщается на сайте правительства РФ.

В качестве базы для расчёта предельных уровней софинансирования расходных обязательств субъектов РФ будут использоваться уровни расчётной бюджетной обеспеченности регионов на текущий финансовый год.

Утверждены предельные уровни софинансирования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по субъектам Федерации.

Предусматривается также возможность установления уровня софинансирования из федерального бюджета с превышением предельного уровня, определённого в соответствии с пунктом 13 правил, но не более 99%.

Такой уровень софинансирования может устанавливаться в случае реализации в субъектах Федерации по решению президента России или председателя правительства мероприятий, имеющих общегосударственное значение.

Принятые решения позволят федеральным органам исполнительной власти — главным распорядителям средств федерального бюджета и органам исполнительной власти субъектов РФ определить объёмы софинансирования при предоставлении субсидий на 2018−2020 годы.

Напомним, как сообщает ИА REGNUM, правительство РФ периодически выделяет регионам России субсидии на те или иные цели — на дороги, посевную, социальную сферу, здравоохранение и др.

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