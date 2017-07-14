«Биткоины не смогут быть конкурентами традиционных валют»

Якутск, , 08:43 — REGNUM Не стоит видеть в намерение «Аэрофлота» предусмотреть возможность оплаты авиабилетов биткоинами как тенденцию к их реальной конкуренции с традиционными валютами. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя намерение авиакомпании принимать криптовалюту для оплаты своих услуг. Таким способом «Аэрофлот» просто намерен расширить рынок продаж своих авиабилетов, предполагает эксперт.

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«Криптовалюту можно рассматривать, как одну из разновидностей квази-денег, — подчеркнул также кандидат экономических наук. — Развитие современных Интернет-технологий и в большей степени переход к безналичному обороту денег в мировой экономике должен был привести к переходу к единой электронной мировой валюте. Эмиссия таких денег могла бы осуществляться центробанками стран мира, входящих в единую систему взаиморасчётов».

Между тем, Юрий Данилов сомневается, что биткоины и им подобные криптовалюты смогут быть конкурентами традиционных денег, так как последние в конечном счёте опираются на существующие валюты и экономику стран.

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Напомним, возможность использования криптовалюты при оплате авиабилетов рассматривает компания «Аэрофлот». На исследование целесообразности таких расчётов компания потратит 24 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, введение национальной криптовалюты в РФ в ближайшем будущем не рассматривается, заявляла 5 июня глава Цетробанка страны Эльвира Набиуллина. По её словам, пока криптовалюта рассматривается скорее как цифровой актив.

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