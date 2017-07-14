Подорожание овощей и фруктов в июне увеличило стоимость продуктовой корзины

Москва, , 08:29 — REGNUM Минимальная продуктовая корзина в России подорожала из-за плохой погоды, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

С начала 2017 года набор из 33 продуктов подорожал на 14,7%. По отношению к маю продуктовая корзина стала стоить больше на 4,9%.

В июне самое сильное подорожание пришлось на плодоовощную продукцию. В Минэкономразвития пояснили, что из-за плохой погоды существенно сократились поставки овощей из южных регионов России и стран СНГ, а прошлогодние запасы уже исчерпаны.

Восполнять недостаток пришлось за счет более дорогого импорта, пояснили в ведомстве. В итоге в июне в среднем по стране набор из 33 продуктов стоил уже 4233,2 рубля.

По данным Росстата, белокочанная капуста подорожала в июне в 1,5 раза, яблоки, апельсины, свекла, картофель и морковь — на 15,9−22,4%. В стоимостном выражении плодоовощная продукция в июне составила 26% продуктовой корзины.

В минимальном наборе продуктов питания Росстат учитывает 33 наименования, в том числе мясо (свинина, говядина, баранину), птицу (курица), рыбу, молочные продукты, яйца, овощи, фрукты, сладости, сливочное масло, крупы, хлеб и многое другое.

В среднем по сравнению с предыдущими месяцами рост стоимости плодоовощной продукции ускорился до 11,6% в июне с 2% в мае.