Выполнение Рубцовского проекта СГК идет по графику

Рубцовск, Алтайский край, , 08:36 — REGNUM Сложный проект по техническому перевооружению и модернизации обветшавших объектов теплоэнергетики Рубцовска, выполняемый специалистами «Сибирской генерирующей компании» (СГК), выполняется с соблюдением графика. Такой вывод сделал накануне, 13 июля, оперативный штаб, созданный специально для осуществления контроля за выполнением работ. Совещание прошло в формате видеоконференции, передает сегодня пресс-служба Алтайского отделения СГК.

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Самое большое значение придается сейчас выполнению работ по техперевооружению тепловых сетей: это самый масштабный по объему этап проекта. Речь идет о перекладке участка трассы протяженностью 3,3 км с увеличением диаметра трубопроводов. Но, как пояснил аместитель директора подразделения СГК в Рубцовске Олег Семеньков, земляные работы и демонтаж трубопроводов под устройство тепловой сети выполнены уже на 92%.

«Параллельно ведутся работы по монтажу трубопроводов отопления и горячего водоснабжения», — подчеркнул энергетик.

Что касается хода работ по капитальному строительству на сетях (создание перемычки между южным и северным контурами, прим. ИА REGNUM ), то в части монтажа труб они выполнены на 100%. Теперь осталось лишь провести работы по благоустройству участков.

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Параллельно модернизацией сетей, энергетики работают над увеличением тепловой мощности Южной тепловой станции, которая уже в грядущем отопительном сезоне станет основным теплоисточником города. Эта деятельность тоже осуществляется в установленные сроки.

«Для строительства надземной части топливоподачи выполнено 15 свай из 87. Срок окончания работ — 20 июля. Также продолжается устройство свай и колонн подземной части топливоподачи. Выполнено 151 из 176. Эта часть работ будет завершена уже завтра, 15 июля», — пояснил Олег Семеньков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, считается уникальным. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, которая получит новые котлы, турбину и пульт управления, а также осуществит перекладку более 16 км трубопроводов и строительство еще более 6,3 км.

В состав оперативного штаба вошли директор дивизиона «Тепло» СГК Игорь Максимов, технический директор СГК Олег Петров, директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, и.о. главного инженера филиала Максим Паршуков. Также в число ответственных за реализацию рубцовского проекта включён исполнительный директор подрядной организации, выполняющей работы — ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР», Алексей Бочаров.

Принимать участие в совещаниях будут и руководители рубцовского подразделения СГК. Также, при необходимости, к работе штаба подключат и представителей теплосбытового подразделения СГК, органы исполнительной власти и надзорны ведомств, жилищных организаций.

Информация по итогам работы штаба будет оперативно поступать генеральному директору СГК Михаилу Кузнецову.

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