Колыма просит разрешить сочетать режимы свободного порта и ОЭЗ

Ягодное, Магаданская область, , 07:59 — REGNUM Норму в законе о свободном порте, которая запрещает использовать его преференции одновременно с режимом особых экономических зон (ОЭЗ), в Магаданской области сочли дискриминационной. Регион предлагает разрешить их одновременное использование, предложение внесено в Госдуму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Колымы.

Ранее область была инициатором продления работы особых экономических зон до 2025 года. В регионе по последним данным этим режимом пользуются 134 компании. Общий объём инвестиций и капитальных вложений только четырёх новых участников ОЭЗ в развитие Колымы составит 4 млрд рублей.

«Участники особой зоны могут рассчитывать на освобождение от НДПИ и другие налоговые льготы. Считаю, что данный инструмент для нас очень важен», — пояснил глава Магаданской области Владимир Печёный.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года активисты ОНФ пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на ОЭЗ.

«ОЭЗ — площадки, которые должны стать толчком для экономического развития региона, должны идти ему на помощь. Мы объездили 17 экономических площадок от Хабаровска до Пскова. На местах реальность разнится с тем, что мы видим в публичных отчетах», — отмечали «фронтовики».

Режим свободного порта действует в ДФО уже 2 года. За это время статус его резидентов получили 235 компаний, заявивших около 300 млрд рублей инвестиций.10 проектов уже реализуются.

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