Молочный шоколад поборется за свой статус

Москва, , 07:56 — REGNUM Норма содержания молока и какао-бобов в шоколаде, которая необходима для того, чтобы он мог называться молочным, будет пересмотрена, пишет 14 июля газета «Известия».

Новая норма будет определена российским министерством сельского хозяйства. Предполагается изменение технического регламента Таможенного союза. Соответствующая работа уже идет в рамках Евразийской экономической комиссии.

Как отмечают в АНО «Роскачество», на текущий момент на российском рынке молочным не является четверть шоколада, на этикетке которого тем не менее написано «молочный».

Инициатором нововведения является заместитель главы «Роскачества» Елена Саратцева, направившая соответствующее предложение первому заместителю министра сельского хозяйства Джамбулату Хатуову.

Отмечается, что на российском рынке выявлено семь образцов продукции, не соответствующей идентификационным признакам ГОСТа и не являющихся молочным шоколадом. Испытания проведены на 41 образце, взятом среди самых популярных марок.

«Использование наименования «молочный шоколад» на такой продукции вводит потребителя в заблуждение», — сказала замглавы «Роскачества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Роскачестве заявили, что российская система качества запустит всероссийское исследование молочного шоколада. Потребительским испытаниям подвергнутся образцы порядка 35 транснациональных брендов и российских торговых марок.

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