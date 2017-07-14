Товары в иностранных онлайн-магазинах могут подорожать для России на 18%

Москва, , 05:52 — REGNUM Покупки в зарубежных интернет-магазинах могут подорожать для российских пользователей на 18% после введения НДС для таких онлайн-площадок вместо таможенных пошлин, передаёт газета «Известия».

По информации издания, соответствующее предложение обсуждалось на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которое было посвящено выравниванию конкурентных условий для работы российских и иностранных онлайн-площадок.

Отмечается, что иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, НДС будут платить покупатели — при получении товара.

Как ожидается, такое нововведение должно принести в российский бюджет порядка 100 млрд рублей ежегодно.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров заявил изданию, что основной спор в настоящее время ведётся между Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой — кто из этих ведомств будет собирать деньги.

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