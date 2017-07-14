Ущерб аграриев из-за холодного лета может составить до 2,6 млрд рублей

Москва, , 04:26 — REGNUM Российские сельхозпроизводители в 2017 году могут понести до 2,6 млрд рублей убытков из-за неурожая в результате холодного лета. Об этом 14 июля пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальный союз агростраховщиков (НСА).

Как отмечается, в нынешнем году урожай застраховало гораздо меньшее число хозяйств, чем годом ранее, и страховщики считают, что убытки в конечном итоге могут лечь на плечи федерального бюджета.

По словам президента НСА Корнея Биждова, общие убытки аграриев в растениеводстве по итогам сельскохозяйственного года могут составить 1,8−2,6 млрд рублей. При этом застрахованными из них окажутся около 0,6−1,0 млрд рублей.

Отмечается, что сельхозстрахование оказалось парализовано из-за реформы отрасли, в которой была введена единая региональная субсидия для АПК, при этом нормативная база для функционирования нового закона всё еще непринята.

«Выплаты страховщиков будут небольшими в связи с резким падением количества заключённых договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков, — отметил Биджов. — По сути, в убытках окажутся сельхозпроизводители, не застраховавшие финансовые риски, которые, конечно же, обратятся за прямыми выплатами в региональный и федеральный бюджеты».

По данным Банка России, за первый квартал 2017 года было заключено чуть более 20 тысяч договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков, что на 20% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом договоров с государственной поддержкой было заключено на 70% меньше: всего 84 за три месяца 2017 года при 275 в аналогичный период 2016 года.