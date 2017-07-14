СМИ: Гендиректора «Силовых машин» отпустили после допроса

Санкт-Петербург, , 02:49 — REGNUM Генеральный директор компании «Силовые машины» Роман Филиппов дал показания в рамках уголовного дела по статье о разглашении государственной тайны, передаёт телеканал «Россия 24».

Как сообщается, после допроса Филиппов был отпущен, процессуального статуса у него на данный момент нет.

Напомним, 13 июля ряд СМИ сообщили о задержании Филиппова сотрудниками ФСБ. Другие источники сообщали, что никаких обвинений Филиппову не предъявлено, и говорить о его задержании неправомерно.

Компания «Силовые машины» является младшим партнёром концерна Siemens в совместном предприятии «Сименс технологии газовых турбин».

Информация о задержании Романа Филиппова появилась на фоне скандала, связанного с турбинами Siemens, якобы поставленными в Крым в обход санкций Евросоюза.

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