На Украине расследуют присвоение $3,8 млн при строительстве стены от России

Киев, , 01:59 — REGNUM Генпрокуратура Украины расследует факт растраты и присвоения бюджетных средств на сумму более 100 млн гривен (свыше $3,8 млн) при строительстве заграждений на границе с Россией, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как отмечается, Генпрокуратурой совместно с СБУ была «выявлена преступная схема растраты, с последующим присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах при проведении закупок товаров, работ и услуг в интересах Госпогранслужбы Украины».

По данным следователей, в 2016—2017 годов должностные лица Госпогранслужбы и субъекты хозяйственной деятельности частного сектора экономики «во время выполнения работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы и территорий, прилегающих к районам проведения АТО и Крыма (проект «Стена»)… осуществили растрату и присвоение бюджетных средств в сумме свыше 100 млн гривен».

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность должностных лиц Госпогранслужбы Украины и указанных субъектов хозяйствования к осуществлению противоправной деятельности. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2014 году Украина начала строительство инженерных сооружений на участке российско-украинской границы. Проект получил название «Стена». Изначально его стоимость была на уровне 8 млрд гривен ($299 млн). Позже стоимость «Стены» уменьшили в два раза, а конечный срок строительства укреплений перенесли с 2018-го на 2020 год.

В феврале 2017 года Государственная пограничная служба Украины проинформировала, что для завершения реализации проекта «Стена» и введения его в эксплуатацию необходимо 3,4 млрд гривен ($127 млн).