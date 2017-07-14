Мексика и США намерены усилить сотрудничество в энергетической сфере

Мехико, , 00:59 — REGNUM Правительства Мексики и США намерены активизировать сотрудничество в энергетической сфере. Соответствующая договорённость достигнута по итогам визита в Мехико министра энергетики Соединённых Штатов Рика Перри, передаёт EL Noticias.

Как сообщается, стороны договорились работать по трём стратегическим направлениям: обеспечение безопасности и адаптации энергетических систем двух стран, развитие торговли, инвестиций и инфраструктуры в энергетике, а также инновации в области энергетических технологий и всех энергоресурсов.

Мехико и Вашингтон также выразили намерение активизировать сотрудничество в сфере мирном использования атомной энергии, в том числе заключить соответствующее межправительственного соглашения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе республиканцы в Конгрессе США договорились включить в государственный бюджет 2018 года для Департамента внутренней безопасности $1,6 млрд, которые были запрошены Белым домом на начало строительства стены на границе между США и Мексикой. Президент США Дональд Трамп позднее назвал данный факт «большой победой».

7 июля на президентом Мексики Энрике Пенья Ньетой американский лидер в очередной раз заявил, что за строительство стены должна будет заплатить Мексика. Ранее Дональд Трамп выступил с идеей о том, как Мексика может «сэкономить» на возведении стены на границе, предложив устанавливать на стену панели солнечных батарей.

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