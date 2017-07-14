Энергетика: Молдавия и Украина ищут выход на ЕС

Кишинёв, , 00:39 — REGNUM Молдавия и Украина планируют совместно подключаться к энергетической системе Евросоюза. Об этом заявил в эфире кишиневского телеканала Publika TV министр экономики Молдавии Октавиан Калмык.

По его словам, максимум через 7−10 лет Молдавия и Украина будут в едином энергетическом сообществе со странами Евросоюза, а пока что Кишинев в своей программе взаимного подключения с Румынией взял паузу до осени. Такой «тайм-аут», по словам министра, вызван заявлением властей Украины о том, что Киев в предстоящие шесть лет ставит перед собой задачу решения вопроса взаимного подключения к единой энергетической системе Евросоюза. «До осени нам предстоит определиться, как дальше решать вопрос присоединения Молдавии к энергетической системе Евросоюза: самостоятельно через подключение к системе Румынии, или вместе с Украиной», — приводит слова Калмыка молдавское ИА Infotag.

Молдавский министр добавил, что с 2019 года Молдавия может перестать получать газ из России через Украину. «Сейчас ключевым игроком в этом вопросе становится Турция, и нам следует быть активными в этом процессе, чтобы иметь возможность для альтернативных источников получения газа», — считает Калмык.

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия и Румыния уже построили трансграничный газопровод Яссы-Унгены, который пока пустует и нуждается в дополнительных инвестициях. Две страны также намерены объединить электрические сети.