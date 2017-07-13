Четверг, 13 Июля 2017 года
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СМИ: Глава компании «Силовые машины» задержан ФСБ за госизмену

Экономика

Компания является младшим партнером концерна Siemens в совместном предприятии «Сименс технологии газовых турбин»

Санкт-Петербург, 13 июля 2017, 23:10 — REGNUM  Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге генерального директора компании «Силовые машины» Романа Филиппова, сообщает 13 июля газета «Известия».

Обстоятельства и причины задержания Филиппова пока не разглашаются.

По мнению ряда СМИ, ссылающихся на неназванные источники, Филиппов подозревается в разглашении государственной тайны.

Тем не менее стоит отметить, что задержание гендиректора компании «Силовые машины» произошло на фоне скандала, связанного с турбинами Siemens, якобы поставленными в Крым в обход санкций Евросоюза.

Интересно, что пресс-служба «Силовых машин» пока не комментирует сообщения СМИ о задержании главы компании.

Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов по этому поводу также пока нет.

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