СМИ: Глава компании «Силовые машины» задержан ФСБ за госизмену

Санкт-Петербург, , 23:10 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге генерального директора компании «Силовые машины» Романа Филиппова, сообщает 13 июля газета «Известия».

Обстоятельства и причины задержания Филиппова пока не разглашаются.

По мнению ряда СМИ, ссылающихся на неназванные источники, Филиппов подозревается в разглашении государственной тайны.

Тем не менее стоит отметить, что задержание гендиректора компании «Силовые машины» произошло на фоне скандала, связанного с турбинами Siemens, якобы поставленными в Крым в обход санкций Евросоюза.

Интересно, что пресс-служба «Силовых машин» пока не комментирует сообщения СМИ о задержании главы компании.

Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов по этому поводу также пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Siemens подал в суд из-за установки в Крыму своих турбин

Читайте развитие сюжета: Крымские турбины: МИД Германии не уверен, нарушены ли санкции